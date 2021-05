Juve Women, per la porta si guarda all'estero: piacciono Gallardo e Peyraud-Magnin

vedi letture

La Juventus Women in vista della prossima stagione è alla caccia di due portieri visti gli addii di Laura Giuliani e Doris Bacic. Oltre a Francesca Durante dell’Hellas Verona Women, ma di proprietà della Fiorentina femminile, la società bianconera starebbe guardando all’estero per trovare una numero uno affidabile e d’esperienza. Secondo quanto riferito da L Football sarebbero due in particolare i nomi sotto la lente di ingrandimento: la spagnola Lola Gallardo del Lione, dove in questa stagione ha fatto da riserva a Bouhaddi, e la francese Pauline Peyraud-Magnin dell’Atletico Madrid.