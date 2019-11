© foto di Federico De Luca

Il ct della nazionale femminile di Malta, Mark Gatt, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Italia spiegando che la sua squadra vuole ripetere la prestazione messa in campo contro Israele (finale 1-1): “Siamo stati molto positivi e il nostro lavoro ha pagato visto che siamo riusciti a guadagnare il nostro primo punto. Tuttavia quella gara è il passato e ora dobbiamo concentrarci sull’Italia contro cui sarà importante mantenere l’organizzazione tattica e il massimo dell’attenzione in campo. Siamo consapevoli che sarà difficile contro l’Italia, ma possiamo prendere degli aspetti positivi dalla sfida dell’andata e da quella contro Israele. - continua Gatt ai microfoni della Federcalcio maltese – Contro Israele siamo riusciti a tenere maggiormente il possesso e questo ci ha permesso di creare diverse occasioni da rete, è fondamentale per noi essere precisi nel palleggio e mantenere il possesso specialmente contro una squadra forte come l’Italia”.