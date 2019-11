Il presidente della Divisione Calcio Femminile della FIGC Ludovica Mantovani ha parlato nel corso del Social Football Summit della crescita del movimento femminile e dei programmi futuri: “Il calcio femminile ha bisogno di essere raccontato. È un movimento pieno di belle storie, una rete di migliaia di bambine che sognano di diventare le future Ragazze Mondiali. Con e grazie a TIMVISION stiamo lavorando per riuscire a trasmettere queste emozioni settimanalmente. - continua Mantovani come riporta il sito della FIGC - Abbiamo deciso di impostare un progetto a lungo termine, i due anni di contratto ci danno la possibilità di pianificare il lavoro con calma. Dobbiamo avere il tempo di coinvolgere sempre più persone con l’obiettivo di far diventare le partite femminili una consuetudine, un appuntamento fisso, settimana dopo settimana. Vogliamo far capire alla gente che negli stadi si respira un aria di festa e di sportività”.