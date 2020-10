Megan Rapinoe attacca Messi e CR7: "Dovrebbero usare la popolarità per le cause sociali"

Ha vinto l'ultimo premio FIFA The Best, ma non è solo la miglior calciatrice al mondo: Megan Rapinoe è anche un'attivista in varie cause sociali, ed è ora impegnata nella campagna presidenziale statunitense a favore di Joe Biden, concorrente dell'attuale presidente Donald Trump.

E a proposito di tematiche sociale, attraverso L'Equipe la campionessa del mondo 2019 non manca di lanciare un'accusa a personaggi de calibro di Lionel Messi o Cristiano Ronaldo: "Potrebbero fare altrettanto se decidessero di usare il loro estremo livello di popolarità per combattere il razzismo, a esempio. Non sto parlando di indossare una maglia 'Black Lives Matter', sto parlando di andare oltre.