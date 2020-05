Milan F, Mendes: "Qui c'è un progetto serio. Vogliamo raggiungere un grande traguardo"

Il difensore del Milan femminile Monica Mendes in un'intervista rilasciata alla rivista inglese She Kicks ha parlato della sua esperienza in Italia partendo da quella a Brescia: “In quella stagione abbiamo vissuto tantissime emozioni, eravamo un gruppo di calciatrici davvero speciale dentro e fuori dal campo. Non avevamo grandi stelle a differenza della Juventus o della Fiorentina, ma eravamo molto unite e forti nonostante fossimo una squadra completamente nuova. Arrivare così vicine al successo in campionato e in Coppa Italia è stato triste, ma la stagione disputata è stata davvero incredibile con anche la vittoria della Supercoppa contro la Fiorentina e il buon cammino in Champions League. Inoltre lo Scudetto lo abbiamo perso solo ai rigori. - continua Mendes – Il Milan ha un grande progetto ed è ben chiaro che voglia costruire una squadra di vertice anche al femminile, sono molto contenta di farne parte per la seconda stagione. Siamo vicine al vertice e abbiamo lavorato duramente anche in questa quarantena per farci trovare pronte alla ripresa. E se verrà presa la decisione di finire il campionato fare tutto il possibile per conquistare un traguardo importante”.