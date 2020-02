Milan F, Spina: “Prese calciatrici non di nome, ma che sono top player"

La responsabile del settore femminile del Milan Elisabet Spina in un’intervista rilasciata a L Football ha parlato delle strategie di mercato della squadra rossonera e della corsa al titolo: “Noi eravamo estremamente positivi già dall’inizio del campionato, abbiamo lavorato molto per avere una squadra equilibrata. Crediamo di essere riusciti a integrare giocatrici che, se anche non hanno oggi un nome di prima fascia non avendo partecipato al Campionato del Mondo francese con le proprie nazionali, sono comunque da considerare delle top player. Abbiamo poi fatto operazioni importanti come i triennali fatti firmare in estate a Valentina Giacinti, Laura Fusetti e Valentina Bergamaschi. Siamo partiti da una base solida e adesso riteniamo di avere una rosa competitiva ed equilibrata. - continua Spina parlando del campionato - Le squadre in lotta non sono mai state due o tre ma di più. Oltre alla Juventus, alla Roma e al Milan c’è anche la Fiorentina che ha una rosa consolidata. Noi dobbiamo ancora lavorare, vivere con estrema armonia e consapevolezza questi momenti mantenendo alto lo standard delle nostre prestazioni”.