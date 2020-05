Milan femminile, Ganz: "Basta coi pregiudizi. Credo nella ripartenza e penso allo Scudetto"

Intervistato da Libero il tecnico del Milan femminile Maurizio Ganz ha fatto il punto sulla sua esperienza sulla panchina rossonera e sulla possibile ripartenza del campionato: “Nei prossimi giorni dovremmo sottoporci ai test sierologici e poi, se tutto andrà bene, ripartiremo con gli allenamenti individuali. Lo stop è stato una beffa, ma è stato giusto fermarsi. Ora però se ci sono le condizioni dobbiamo ripartire e riprenderci ciò che avevamo. Le ragazze si sono allenate a casa, ma non basta più. Se ci daranno l' ok per ricominciare andremo al Vismara già vestiti da calcio, suderemo seguendo le regole e torneremo a casa a fare la doccia. Mancano sei partite alla fine del torneo, più il recupero contro la Fiorentina, e in tre settimane possiamo concludere la stagione. Io credo che tutto sia ancora aperto anche la corsa Scudetto nonostante i 9 punti di vantaggio della Juve, io ci penso. - continua Ganz parlando delle differenza fra maschile e femminile – Io non vedo differenze, ma c'è gente che fa delle discriminazioni assurde e non capisce che il calcio è calcio a qualsiasi livello. Poi non si possono fare paragoni sull'aspetto fisico, magari le ragazze sono un po' meno veloci, ma tatticamente e tecnicamente sono di altissimo livello. E comunque si allenano sei volte la settimana e posso assicurare che vedo più addominali nel calcio femminile di quanti ne vedevo al maschile. Professionismo? Il Milan è avanti e paga i contributi alle ragazze. Il professionismo tutelerebbe maggiormente le atlete, ma tutelerebbe anche i club. Lei sa che le calciatrici attualmente possono trasferirsi all'estero anche se hanno un contratto in Italia?”.