© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Milan femminile Maurizio Ganz ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Juventus: "Sono contento del gol di Francesca. Credo che il pareggio sia stato meritato. E non dimentichiamo che nei primi quattro minuti fossimo andati in vantaggio non so cosa sarebbe successo".

Interverrete sul mercato?

"Il nostro acquisto sarà la Kulis. Ha avuto un intervento un mese e mezzo fa e noi la stiamo aspettando. Questo sarà il nostro acquisto poi se faremo qualcosa sul mercato perché no. Sono contento perchè siamo imbattuti. Sono contento della prestazione e della voglia in un campo abbastanza impraticabile per noi e per loro. Ma sia noi che la Juve abbiamo dimostrato di essere due squadre che possono fare bene. Loro hanno già vinto, noi cercheremo di stare lì e dare fastidio fino alla fine".