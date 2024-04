Inter, Scudetto vicino e vigilia atipica: Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa

Lo Scudetto per l'Inter è sempre più vicino. Già lunedì, nel derby contro il Milan, gli uomini di Simone Inzaghi possono laurearsi campioni d'Italia per la 20^ volta nella storia del club nerazzurro. Un'occasione speciale che quindi merita una vigilia speciale: domenica pomeriggio, infatti, il tecnico si presenterà in sala stampa alla Pinetina per presentare il match di San Siro.

Da segnalare come in stagione, considerando solo il campionato, quella di domenica sarà solo la 5^ volta che Inzaghi parlerà alla stampa prima di una partita. In precedenza era successo alla prima giornata contro il Monza, contro la Juventus in entrambe le partite e proprio all'andata contro il Milan. Questa la nota dell'Inter:

"Lunedì 22 aprile alle 20:45 l'Inter scenderà in campo per la 33ª giornata di Serie A contro il Milan. Alla vigilia della sfida di campionato si terrà la conferenza stampa di Simone Inzaghi al Suning Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 15:00 di domenica 21 aprile. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club".