Milan femminile, Giacinti: "Accordo che ci trasmette fiducia e convinzione"

vedi letture

Anche il centravanti e capitano del Milan Femminile Valentina Giacinti ha commentato il nuovo accordo di sponsorizzazione della squadra: "Entrare in campo con una nostra identità definita e vedere in prima persona l'impegno del Club per la crescita della nostra squadra e del nostro gioco ci trasmette davvero fiducia e la convinzione che possiamo continuare ad avere successo dentro e fuori dal campo. Sentire l'impegno e la vicinanza di Banco BPM e di AC Milan in un momento così difficile dal punto di vista sociale e finanziario per tutti a causa dell’emergenza Covid-19 dice molto di quanto siamo cresciute. - conclude Giacinti come riporta il sito del club - Questo è un passo molto emozionante e sono estremamente orgogliosa di guidare la squadra indossando la nuova maglia".