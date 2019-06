© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seconda vittoria in due gare conquistata dalla Svezia Femminile che ha battuto la Thaiandia femminile per 5-1. Già nel primo tempo le svedesi erano avanti di tre gol messi a segno da Sembrant, Asllani e Rolfo e poi nella ripresa Hurting ha ha firmato la quarta rete mentre la Thailandia ha trovato il gol della bandiera con Sungngoen. Nel finale è arrivata anche la cinquina svedese con Rubensson. Con questo successo la Svezia sale a sei punti in classifica e accede agli ottavi e lascia la Thailandia a quota zero.

MONDIALE FEMMINILE

GIRONE F

Svezia-Thailandia 5-1

Ore 18 USA-Chile

Classifiche: Svezia 6*, USA 3, Chile 0*, Thailandia 0.

*una gara in più