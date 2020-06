Napoli femminile in Serie A, la rossonera Giacinti: "Felice di potervi rincontrare"

Fra i tanti personaggi che in questi giorni stanno complimentandosi con il Napoli femminile per la promozione in Serie A – dall’ex difensore della squadra maschile Paolo Cannavaro, all’attore Salvatore Esposito, passando per il comico Peppe Iodice e lo scrittore Maurizio De Giovanni – c’è anche l’attaccante del Milan femminile e dell’Italia Valentina Giacinti. La classe ‘’94 giocò con la squadra azzurra nel 2012-13 segnando 19 reti in 34 gare prima di trasferirsi negli USA. “Congratulazioni al Napoli per la conquista della promozione in Serie A. Sono molto felice di potervi rincontrare, un abbraccio e ci vediamo presto”, le parole della rossonera.