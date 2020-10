Napoli femminile, si valuta il ricorso dopo lo 0-3 a tavolino contro l'Inter

Dopo la decisione del Giudice Sportivo di punire con lo 0-3 a tavolino il Napoli femminile per violazione delle norme federali, il club partenopeo ha emesso un comunicato in cui spiga di valutare il ricorso contro la decisione e in cui sottolinea come il medico sociale fosse regolarmente al suo posto. Questo il comunicato del club:

Il Napoli Femminile ha preso atto del dispositivo che stabilisce lo 0-3 contro l’Inter per i motivi indicati nel comunicato odierno del giudice sportivo. Il Napoli Femminile sta valutando se presentare ricorso nei confronti del provvedimento relativo al risultato sportivo, ma ci tiene a chiarire con forza che il medico sociale Felice Sirico era regolarmente in panchina a svolgere il suo ruolo. La presenza in panchina del medico sociale, che ha anche svolto tutte le funzioni di sua competenza secondo il protocollo vigente, è ampiamente documentata dalle immagini televisive e dunque facilmente riscontrabile.