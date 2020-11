Napoli, Perez: "Possiamo salvarci. E appena potremo, prenderò un caffè col mio idolo Ospina"

"È stato un momento molto emozionante, sono contenta di aver aiutato la mia squadra a smuovere finalmente la classifica e a conquistare il primo punto. Siamo un buon gruppo, adesso dobbiamo solo continuare a lavorare duro per dare continuità ai risultati positivi. Deve essere l’occasione per ritrovare l’entusiasmo e dimostrare tutto il nostro valore. Il campionato è ancora lungo, credo fermamente in questa squadra e nella possibilità di salvarci".

Dopo il rigore parato nella gara contro il San Marino, finita sul punteggio di 0-0, ha esordito così, in una lunga intervista a Tuttosport, il portiere del Napoli Feminile Catalina Perez, arrivata in azzurro in estate dalla Colombia. L'estremo difensore partenopeo ha poi proseguito sulla sua esperienza in Italia: "L’esperienza alla Fiorentina mi aveva già rivelato ciò di cui adesso ho avuto conferma: qui il calcio è molto simile a quello colombiano, in allenamento la presenza del pallone è costante. Diverso, invece, dal metodo statunitense, che ho conosciuto nei miei 16 anni in Florida prima di arrivare in Italia all’inizio del 2020. Lì l’allenamento è molto più concentrato sulla parte fisica, anche noi portieri dobbiamo correre tantissimo! In questa mia nuova esperienza a Napoli ho avuto il tempo necessario per adattarmi all’ambiente e alle compagne e adesso sono felice di essere una valida alternativa per difendere la nostra porta".

Sul personale: "Sono cresciuta ammirando Iker Casillas, già quando avevo 10 anni guardavo i suoi video su Youtube. Lo spagnolo è il mio idolo, insieme a Buffon e a Ospina. Appena sono arrivata in città mi ha contattata per invitarmi a fare due chiacchiere davanti a un caffè. Fino ad ora purtroppo l’emergenza sanitaria ce lo ha impedito: succederà comunque appena ci sarà la possibilità".