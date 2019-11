© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La centrocampista della Juventus Sofia Junge Pedersen ha parlato a Sky Sport tornando sulla sfida dello scorso anno contro la Fiorentina all’Allianz Stadium: “Ricordo tutta la partita, i tifosi allo stadio che c’erano allo stadio a sostenerci. Fu un’emozione fantastica perché non avevo mai giocato con così tanta gente a vedermi. Il gol fu un grande momento ed essere nominata giocatrice della gara fu eccezionale anche perché era una partita molto importante. Straniere in Serie A? Credo che sia importante, sopratutto se sono calciatrici che giocano nelle rispettive nazionali perché portano esperienza e aiutano tutto il campionato a crescere. - continua Pedersen parlando poi della sfida fra Danimarca e Italia per le qualificazioni all’Europeo – Siamo in tre a giocare in Italia e scherziamo sul fatto che saremo avversarie nelle qualificazioni per Euro 2021. Io cerco di rubare i loro segreti e loro fanno lo stesso con me. Ma alla fine pensiamo solo a divertirci e non vediamo l’ora di giocare questa gara”.