RBN, Serra: "Le parole di Aluko? Davanti al razzismo mi fermo"

Katia Serra, ex calciatrice e ora commentatrice televisiva, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bianconera nel corso della trasmissione ‘Bordocampo’:

Su Juventus Women-Fiorentina Women’s: “La Juve sulla carta è sempre la favorita per la rosa ampia, amalgamata e affiatata, per le individualità importanti, la mentalità, l’esperienza. Tantissimo dipenderà dalla Fiorentina: se avrà lo stesso atteggiamento della Supercoppa, non avrà possibilità di vincere, diversamente potrà giocarsi la sua chance”.

Sulle pesanti dichiarazioni di Eniola Aluko: “Davanti al razzismo mi fermo, solo chi lo subisce può essere testimone di quello che è successo. Non condivido quando critica la città di Torino, offre tanto dal punto di vista culturale e sociale. Per l’integrazione, credo che sia molto individuale, io ho giocato al Levante e in Spagna non mi sono sentita mai accettata. Tutto molto soggettivo”.

Chiosa sulla Nazionale Femminile: “L’effetto Mondiale continua, è doveroso il rtorno all’Algaver, per accunulare esperienza. L’Italia dipenderà dallo scontro con la Danimarca per la qualificazione diretta all’Europeo, conta arrivarci in forma e con tutte le giocatrici disponibili”.