© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore e capitano della Roma femminile Elisa Bartoli intervistata da Sky Sport ha parlato della sfida alla Juventus di domenica: “Serve tantissima grinta contro la Juve, dobbiamo essere aggressive e concedere meno spazio possibile alla prima in classifica, una squadra a cui se lasci spazio diventa impossibile da tenere. Noi siamo giovani, ma abbiamo maggiore consapevolezza rispetto alla gara d’andata e la metteremo in campo. In più viviamo un momento positivo della stagione, abbiamo trovato gioco e identità e stiamo raccogliendo i frutti. La Juve all’andata ci ha devastati, il 4-0 è stato difficile da digerire, ma ora siamo diverse e possiamo giocarcela. - continua Bartoli – Vogliamo dare fastidio a tutte e migliorarci ancora per provare a strappare un terzo posto in questa stagione. Poi c’è la Coppa Italia che ci vede ancora in corsa e mi piacerebbe portare a casa un trofeo già in questa stagione”.