Roma Femminile, Bavagnoli: "Contenta delle nuove arrivate"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della partita in famiglia della Roma Femminile, l'allenatrice giallorossa Elisabetta Bavagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma TV, parlando del ritiro di Norcia. Queste le sue parole: "Il bilancio del ritiro è positivo. Abbiamo lavorato molto intensamente, le ragazze si sono comportate bene nonostante il lavoro duro. Ho già notato alcuni segnali su quello che vogliamo fare in campo. Sono molto contenta delle nuove arrivate perché sono state bravissime a mettersi a disposizione da subito, condividendo da subito i nostri principi. L’integrazione delle nuove è stato quindi ottima. Siamo venute a Norcia grazie alla AS Roma, che ha deciso di portarci qui, e grazie alla famiglia Bianconi che ci ha ospitato nelle sue strutture. Non potevamo stare meglio, speriamo di essere un volano per tutta la città di Norcia".