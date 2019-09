Roma Femminile, Bavagnoli: "Gran rispetto per il Milan ma siamo pronte"

A meno uno dall’esordio in campionato tra Roma e Milan, l’allenatore della squadra giallorossa Elisabetta Bavagnoli ha parlato ai microfoni di Roma TV: “Abbiamo lavorato tanto e bene in questa preparazione. Abbiamo fatto una amichevole, l’ultima, interessante, che mi ha permesso di avere degli spunti importanti. Dal punto di vista sia mentale che fisico arriviamo bene: poi, il campo ci dirà. Tutte le squadre si sono organizzate bene, come anche il Milan. Abbiamo cambiato tanto. La società ha scelto un mister adatto che vada bene per il gioco della squadra. Conosciamo il Milan: ha un mister forte, atlete forti. Abbiamo grande rispetto per l’avversario, dobbiamo provare. Siamo pronte, faremo di tutto per portare a casa questa partita. Sarà una bella gara, tra due squadre che vogliono giocare a calcio. I tifosi che verranno allo stadio si divertiranno”.