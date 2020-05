Roma femminile, Pipitone: "Mondiale coronamento di un sogno. Mi piacerebbe allenare"

Il portiere della Roma femminile Rosalia Pipitone ha parlato della difficile situazione di questi mesi e del proprio rapporto col calcio e la maglia giallorossa: “È stata dura, un periodo difficile, anche se quest'ultima settimana abbiamo avuto una boccata d'aria fresca. Purtroppo è successo, nessuno avrebbe mai potuto prevedere una cosa del genere, ma la fase 2 ci da un po' di prospettive positive. Il calcio? Sono finita in porta per caso, prima facevo l'attaccante, e dopo quella partita l'allenatore mi disse che sarebbe stato il caso di continuare e da allora non ho più smesso di fare questo ruolo. Ho dedicato 20 anni della mia vita a questo sport, che mia ha formata e reso una donna migliore, non sarei quella che sono senza calcio. - continua Pipitone alla tv ufficiale della Roma come riporta Vocegiallorossa.it - Il Tre Fontane (stadio di casa NdR) è meraviglioso, senti il calore dei tifosi, della maglia e di questa città. Ti da una forza incredibile, trasmette una passione immensa, è qualcosa di inspiegabile. Mondiale? È stata la ciliegina sulla torta, la realizzazione di ogni fatica e del mio sogno più grande. Mi ha fatto capire che nella vita puoi ottenere qualcosa in cui credi fermamente. Una volta terminata la carriera mi piacerebbe fare l'allenatrice, aiuto già molto le mie compagne, non riesco a non dar loro consigli tanto che mi chiamano mamma”.