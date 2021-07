Sampdoria Women, Cincotta: "Grazie Fiorentina, ora inizia una sfida affascinante"

Presente in conferenza stampa anche il nuovo tecnico della Sampdoria Femminile Antonio Cincotta. Queste le sue primissime parole: "Sono emozionato ed è un orgoglio enorme essere qui. Ringrazio il presidente e il direttore Osti per questa opportunità. Ringrazio anche la Fiorentina per l'esperienza negli ultimi anni che ci ha portato anche in Champions League. Con la Sampdoria sarà una sfida affascinante, complessa perché è appena all'inizio, ma lavoreremo fin da subito perché la Sampdoria possa collocarsi secondo le ambizioni della dirigenza".