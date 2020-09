Serie A Femminile, il Milan vince e balza da solo in testa. Roma ko sul campo dell'Empoli

Si sono giocate oggi pomeriggio due gare relative alla terza giornata del campionato di Serie A Femminile. Sconfitta a sorpresa della Roma che ha perso per 2-0 sul campo dell’Empoli Ladies. In gol per le toscane Prugna e Glionna su rigore. Nell’altra gara il Milan ha battuto senza grossi affanni la Pink Bari. 3-1 il risultato finale, firmato dai gol di Giacinti (doppietta) e Dowie. Per le baresi gol della bandiera firmato da Soro. L'Empoli sale dunque a quota 6 punti lasciando la Roma a 4. Il Milan balza momentaneamente da solo in vetta alla classifica a 9 punti in attesa della Juventus, che sarà impegnata domani contro la San Marino Academy.

Serie A Femminile - 3a giornata

5 settembre

Milan-Pink Bari 3-1

Empoli-Roma 2-0

Sassuolo-Napoli 20:45 (TIMVISION e SKY)

6 settembre

Juventus-San Marino Academy 17:45 (TIMVISION)

Fiorentina-Florentia San Gimignano 17:45 (TIMVISION e SKY)

Hellas Verona-Inter 20:45 (TIMVISION)