© foto di Federico De Luca

Dopo le gare del pomeriggio la Fiorentina sale al secondo posto agganciando il Milan, domani in campo nel big match contro la Juventus, e scavalcando la Roma. Passi avanti anche per Empoli, Inter e Sassuolo - tutte vincenti nel pomeriggio - con le azzurre neopromosse che si piazzano alle spalle delle quattro grandi del campionato con 9 punti. Dietro restano inchiodate agli ultimi due posti Tavagnacco e Orobica, uniche assieme alla Pink Bari, a non aver mai vinto in campionato.

Classifica: Juventus* 15, Milan 13, Fiorentia 13, Roma* 12, Empoli 9, Inter 8, Sassuolo 7, Florentia SG* 6, Hellas Verona 5, Pink Bari 4, Tavagnacco 2, Orobica 1

*una gara in meno