Serie A femminile, primo ko per il Milan. Bene Verona e Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima sconfitta in campionato per il Milan Femminile, beffato nel finale dalla Florentia San Gimignano. 2-1 il punteggio finale per le toscane, con il gol di Kelly arrivato pochi istanti prima del triplice fischio. Netta vittoria invece del Verona contro l'Orobica (3-0), mentre la sfida fra Bare e Empoli è terminata a reti bianche. Nell'anticipo il Sassuolo ha vinto di misura contro l'Inter.

Risultati

Sassuolo-Inter 1-0 (14' Pugnali)

Bari-Empoli 0-0

Florentia-Milan 2-1 (55' Giacinti, 61' e 90+4' Kelly)

Verona-Orobica 3-0 (21' Solow, 44' Cantore, 89' Pirone)