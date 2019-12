© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex calciatrice Katia Serra, ora rappresentante dell’AIC e commentatrice televisiva, sul proprio profilo Instagram ha commentato la notizia dell’approvazione dell’emendamento che apre al professionismo per le donne di quattro sport: "Abbiamo combattuto tanto, giornalmente. Cercando di creare una coscienza comune sul problema. Impegnandoci per trovare un modello sostenibile, ragionando punto per punto. L'emendamento per il professionismo negli sport femminili è stato approvato. Sono fiera e soddisfatta del lavoro che noi dell'Assocalciatori, in sinergia col Senatore Tommaso Nannicini abbiamo portato avanti. Grazie a tutte le ragazze che con noi ci hanno creduto. Al governo e alle parlamentari che hanno voluto dare un chiaro segnale di costruzione del professionismo. E’ ora di trasformare questo primo passo in pratica, insieme a tutti per rendere il sistema calcio femminile sempre più efficiente! Che orgoglio”.