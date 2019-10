Supercoppa femminile, Bertolini: "Juve in crescita. Fiorentina talentuosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha parlato in vista della Supercoppa Italiana femminile dai canali ufficiali della FIGC analizzando la gara che si giocherà a Cesena fra Fiorentina e Juventus: “C’è molta attesa per questa partita, anche tensione come sempre quando si tratta di gare secche, ma sarà una partita bella ed equilibrata. La Juventus è una squadra che sta bene, è in grande crescita e lo dimostra anno dopo anno. Dall’alto lato la Fiorentina ha già vinto la Supercoppa, ha esperienza nella competizione e tanti talenti in squadra”.