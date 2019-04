TMW - ACF Women's, Guagni: "Non siamo inferiori alla Juve, peccato"

Fonte: Dalla nostra inviata, Luciana Magistrato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women's, ha commentato in zona mista la sconfitta nella finale di Coppa Italia con la Juve. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Ci aspettavamo una giornata ben diversa. Siamo venute qua per fare la partita, purtroppo il risultato è andato così e quindi ci riproveremo il prossimo anno. La Fiorentina non è inferiore alla Juve, lo abbiamo visto. Loro hanno fatto due reti, noi non siamo riuscite a trasformare le nostre occasioni in gol. Abbiamo grande amarezza, ci saremmo meritate la vittoria, ma questo è il calcio e dobbiamo andare avanti a testa alta. Mondiale? Ora ricarichiamo un po' le energie, poi abbiamo questo bellissimo Mondiale e dobbiamo dare tutto".