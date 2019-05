TMW - Juve Women, Rosucci: "Mai avrei sognato di festeggiare così"

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In zona mista dopo la premiazione per lo scudetto vinto con la Juventus Women la centrocampista bianconera Martina Rosucci ha parlato delle emozioni provate in questa stagione, per lei sfortunata essendo stata infortunata per quasi tutto l’anno, e dell’appuntamento iridato in Francia: “Juventus-Fiorentina era stata una giornata speciale e quei tre punti erano stati pesanti, tornare in questo campo e festeggiare con la squadra maschile è stata sicuramente un’emozione sopratutto per me che tifo da sempre questa squadra. Barzagli? È un campione e una leggenda di questo club, trovarmi a festeggiare accanto a lui e agli altri è una cosa che sinceramente non sognavo nemmeno nei sogni più difficili. - continua Rosucci passando ai Mondiali – Ce la metteremo tutta, siamo quasi delle debuttanti e abbiamo raggiunto questa qualificazione con entusiasmo. Speriamo di far divertire tantissimi italiani. A livello personale sto bene, arrivo da un anno difficile, ma ora posso continuare la preparazione assieme alle mie compagne”.