TMW - Juve Women, Rosucci: "Siamo la squadra da battere. CR7 fa effetto"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La calciatrice della Juventus e della Nazionale italiana, Martina Rosucci, è intervenuta ai microfoni di TMW a margine dell'evento 'Carlsberg: come una birra può salvare il pianeta' a Milano: "Oggi l'Italia ha un nome, quando le altre Nazionali sanno che devono affrontarci sono un po' meno serene. La cosa più difficile però è mantenerci lì, mantenere le aspettative".

Il punto di forza della sua Juve?

"La continuità. Abbiamo un gruppo solido e importante, molto affiatato. Tutte le squadre però giocano per battere la Juventus, siamo le campionesse in carica e ci tengono a fare bella figura contro di noi. È giusto che sia così. Il campionato quest'anno è equilibrato, si deciderà nelle ultime giornate e la Fiorentina ci darà come al solito del filo da torcere".

La presenza di Cristiano Ronaldo a Torino è uno stimolo anche per voi?

"Fa sicuramente effetto essere parte della stessa famiglia. CR7 è un campione, ha dato tanto alla Juventus come immagine e come qualità sul campo. Spero che possa dare sempre di più anche in Europa".