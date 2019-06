Fonte: inviato a Torino

La Juventus Women al lavoro per definire l’ingaggio di una centrale difensiva e due giocatrici offensive per la prossima stagione. Il direttore dell’area femminile del club, Stefano Braghin, è in piena attività insieme al suo gruppo di lavoro per individuare i profili migliori da aggiungere all’organico a disposizione di coach Rita Guarino.

Per la difesa, si seguono con interesse la brasiliana Kathellen Sousa del Bordeaux e l’inglese Claire Rafferty del West Ham. In chiave offensiva, invece, attenzioni su Sofia Jakobsson e Janice Cayman, entrambe del Montpellier. Quasi certe, infine, le cessioni di Petronella Ektoth, Ashley Nick e Lianne Sanderson, che nell’ultima stagione hanno contribuito alla conquista del double bianconero: Scudetto (secondo consecutivo) e Coppa Italia.