tmw La A femminile verso la ripartenza. Empoli: campi ok, ma devono diminuire le restrizioni

vedi letture

In casa Empoli il centro sportivo è stato messo in sicurezza, ma al momento è presieduto dalla squadra maschile in vista della ripresa del campionato di Serie B. La squadra femminile sta attendendo che le restrizioni diminuiscano in modo da poter tornare ad allenarsi in campo, ma in questo momento non ci sono le condizioni. Per questo le calciatrici continuano ad allenarsi in maniera individuale presso le proprie abitazioni.