tmw La A femminile verso la ripartenza. Juve: centro sportivo ok, ma nessuna convocazione

Per il momento in casa Juventus non ci sono novità su un'eventuale convocazione delle calciatrici per la ripresa degli allenamenti. La società al momento non si sbilancia sui tempi, nonostante non vi siano problemi nella messa in sicurezza di campi e spogliatoi o per rispettare il protocollo sanitario (che dovrebbe essere diverso e più leggero rispetto agli uomini). È però notizia degli ultimi giorni il rientro in Italia della brasiliana Maria Alves, segno – forse – si un possibile ritorno alla normalità in tempi non lunghissimi.