Ivan Zannoni, direttore sportivo del San Marino Academy, la cui squadra femminile è stata appena promossa in Serie A Femminile, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile: "Una promozione è sempre speciale, se poi è così inaspettata e sofferta ancora meglio, anche se non è arrivata sul campo. L'attesa è stata premiata ieri pomeriggio, e sarà un momento storico perché è la prima volta che San Marino avrà una squadra in Serie A".

Com'è stata vissuta la cosa dalla realtà sanmarinese?

"Lo stato è piccolo ma c'è molto attaccamento alla squadra: abbiamo avuto un crescendo di pubblico e anche le istituzioni dimostrano vicinanza. Abbiamo ricevuto la visita e l'omaggio dei due reggenti della Repubblica: siamo seguiti e sentiamo la responsabilità di rappresentare questo piccolo, grande stato. Favole come la nostra fanno bene al calcio: arrivando sui grandi palcoscenici a sorpresa c'è voglia di stupire, e le eccezioni fanno bene, fanno capire che tutto è possibile: anche piccole squadre possono confrontarsi

Tra i segreti avete l'allenatore.

"Il mister, Alain Conte, è stato tra i trascinatori della doppia promozione ottenuto da questo gruppo di giovani ragazze. Sa trarre il meglio da ogni giocatrice e non è un caso che spesso da quando c'è lui la squadra ribalti le situazioni nei finali di gara, a testimonianza che la squadra ci crede e non molla mai. Lui è stato tra gli artefici, ma tante ragazze hanno avuto un miglioramento, e cito Raffaella Barbieri, capocannoniere con 14 gol".

L'obiettivo in Serie A sarà salvarsi?

"Per noi una salvezza sarebbe come vincere lo Scudetto: affronteremo corazzate che sono da anni nella categoria, noi siamo una matricola che ha voglia di confrontarsi con loro e stupire. Non vogliamo essere mai di passaggio".

C'è un riferimento del maschile cui si ispira per la vostra gestione?

"Uno dei miei modelli è il Sassuolo, che punta su giovani, italiani di grandi prospettive o giocatori, e giocatrici, da riportare al loro livello abituale. Oppure come l'Empoli di quest'anno, arrivato in A senza stravolgere la squadra. Vorrei seguire le loro armi".

A che livello è oggi il calcio femminile italiano?

"Siamo in una fase di mezzo, a metà del guado, e dobbiamo scegliere la strada da percorrere. Ci sono grandissime potenzialità, vanno solamente sfruttate investendo in staff e strutture: può essere un valore aggiunto e ne ho avuto conferma anche qua. Anche nelle categorie inferiori vedo giovani che hanno un grande avvenire: alcune sono nel nostro progetto, altre ne faranno parte. Con l'avvento del professionismo si può solo far meglio".

Fiducioso perché l'Italia arrivi agli Europei, ed in generale per il futuro?

"Ho fiducia nella Nazionale, ad oggi c'è un nucleo storico ben solido e di grandi qualità e valori, come dimostrato anche nell'ultimo Mondiale. Dietro poi ci sono giovani che stanno crescendo in modo esponenziale, il ricambio sarà netto e avremo un grande futuro. Ci sono ragazze di talento e qualità da far crescere ancora".