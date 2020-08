tmw San Marino Academy, in arrivo Margherita Salvi fra i pali

vedi letture

Dopo il grave infortunio subito da Francesca Montanari il San Marino Academy ha individuato il profilo giusto per rinforzare il reparto dei portieri in vista della stagione che sta per iniziare. Si tratta di Margherita Salvi, classe '95, ex di ChievoVerona, Orobica e Mozzanica.