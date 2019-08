UFFICIALE: Carobbi resta alla Florentia San Gimignano: sarà DT

Fonte: www.cfflorentia.it

Stefano Carobbi, come noto, non siederà più sulla panchina della Florentia San Gimignano nella stagione 2019/2020: una scelta condivisa, presa da entrambe le parti seguendo una comune visione sul futuro del Club, del quale infatti Carobbi resterà ancora una figura fondamentale del progetto.

Il Presidente Becagli ha deciso di affidare a Stefano Carobbi, in virtù della sua grande professionalità e umanità e grazie all’esperienza acquisita ai massimi livelli sia come giocatore che come allenatore, il ruolo di Direttore Tecnico della Florentia San Gimignano.

Stefano dovrà lavorare in sinergia con gli staff tecnici di tutte le squadre della Florentia e con la dirigenza neroverde con l’obiettivo di trasmettere un metodo di lavoro e dei valori che dovranno contraddistinguere ogni anima della Florentia San Gimignano.

Stefano sarà anche un protagonista determinante nel quotidiano lavoro di diffusione del calcio femminile che il Club avvierà con le scuole a partire da settembre.

Il Presidente Becagli commenta così la nuova nomina: “Stefano Carobbi per il Florentia San Gimignano rappresenta la volontà di crescita del nostro progetto. Sono legato da sempre agli insegnamenti ed al grandissimo equilibrio che Stefano sa regalare ogni giorno alle persone che gli sono vicino.”

“Sono onorato di continuare a collaborare con il club in questa nuova veste” dichiara Stefano Carobbi, da oggi Direttore Tecnico neroverde “Stimo profondamente il Presidente Becagli e abbiamo reciprocamente trovato il modo di continuare a collaborare insieme per il bene della Florentia. Il mio obiettivo è quello di trasmettere le mie conoscenze e i miei valori e quelli della società a tutte le persone che entreranno in contatto con la Florentia San Gimignano.”