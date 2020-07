ufficiale Fiorentina Women's, saluta anche Mauro: "4 anni di sorrisi e lacrime"

Anche l'attaccante Ilaria Mauro nella giornata di oggi ha salutato ufficialmente la Fiorentina Women's. La nazionale azzurra lascia il club toscano dopo quattro stagioni in cui ha vinto uno Scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Questo il suo saluto al club viola apparso sul proprio profilo Instagram:

"4 anni di Viola.

Di vittorie. Di sconfitte. Di sorrisi e di lacrime.

Una città che ha dimostrato cosa significa tifare e sostenere la propria squadra.

Un club dove ho vinto il mio primo scudetto e tanti altri trofei e dove mi sono tolta molte soddisfazioni.

Vorrei ringraziare il Presidente Commisso e Giò Barone, tutto lo staff dirigenziale , tecnico e sanitario.

Ringrazio le mie ragazze perché in questi 4 anni abbiamo dato tutto per questa maglia, per questa città e per questi colori.

Ringrazio di cuore i nostri tifosi , perché ci hanno fatto sentire sempre il loro calore e il loro supporto anche nei momenti più difficili.

Sono orgogliosa e felice di aver toccato quota 100 presenze con questa maglia e di aver lottato sempre fino alla fine.

Grazie Fiorentina per questi 4 anni".