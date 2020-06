ufficiale Florentia SG, Schroffenegger saluta il club: "È stata una stagione pazzesca"

Il portiere della Florentia San Gimignano e della Nazionale Katja Schroffenegger sul proprio profilo personale ha salutato la squadra neroverde lanciando anche un indizio sul proprio futuro, che quasi certamente sarà alla Fiorentina Women’s. Questo il messaggio della calciatrice:

“L‘estate scorsa ero davanti a una scelta difficile: Continuare a lavorare in ufficio, avendo delle sicurezze e tutele o lasciare tutto per giocare a calcio?

Ho scelto la seconda opzione. Non è stata nè una scelta di testa, nè di calcoli, ma di cuore, perché in fondo è quello che la bambina bionda che giocava per strada voleva fare. Se rifarei questa scelta? Mille volte, perché quest‘anno ho vissuto il calcio per la prima volta a 360 gradi, approdando in una realtà ambiziosa come lo è la Florentia San Gimignano Ora i miei sogni mi portano a un cambiamento. Un grazie di cuore al presidente, alle mie compagne di squadra, ai mister, ai dirigenti e ai super tifosi a San Gimignano. È stata una stagione pazzesca! - conclude Schroffenegger - Sono pronta per ripartire, perché il meglio deve ancora venire. P.S.: Non è vero che quel famoso treno passa una sola volta, basta non smettere mai di sognare e di lavorarci ogni singolo giorno”.