ufficiale Fiorentina Femminile, Schroffenegger rinnova il contratto per un altro anno

ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato l’accordo con Katja Schroffenegger. Il portiere della Fiorentina e della Nazionale Italiana, classe 1991, si è legata al club fino al 30 Giugno 2024.

Il commento della giocatrice dopo la firma: "Sono felice di dare continuità al mio percorso qui in Fiorentina, soprattutto nella stagione in cui avremo una "casa" tutta nostra con il trasferimento al Viola Park. È un progetto che promuoverà l’area femminile, sarà un valore aggiunto per noi calciatrici e per me che voglio vincere con questa maglia".