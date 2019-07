© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus ha ceduto in prestito per questa stagione il difensore Giulia Mancuso, classe '99, all'Empoli, club neopromosso in Serie A. Contestualmente la società bianconera si assicura le prestazioni di Paola Boglioni, difensore classe 2001, che resterà in prestito per questa stagione all'Empoli. Lo comunica in una nota ufficiale il club toscano.