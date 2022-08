ufficiale Hellas Verona Women, doppio rinnovo biennale. Prolungano Mancuso e Meneghini

Doppio rinnovo in casa Hellas Verona Women, con Sofia Meneghini e Giulia Mancuso che prolungano fino al 2024.

Ecco il comunicato del club:

"Hellas Verona Women è lieto di comunicare il rinnovo di contratto della centrocampista Giulia Mancuso - fino al 30 giugno 2024 - e del difensore Sofia Meneghini, fino al 30 giugno 2023.

Entrambe in gialloblù sin dai tempi del Settore Giovanile, le due calciatrici veronesi si apprestano a disputare un'altra stagione con la maglia dell'Hellas Verona Women indosso: per la centrocampista classe 2003 sarà la terza da aggregata alla Prima Squadra, mentre per il difensore classe 2000 sarà la quinta.

Hellas Verona Women si congratula con Giulia e Sofia e augura loro un caloroso in bocca al lupo per una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra".