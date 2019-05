Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, la centrocampista Michela Franco ha annunciato di aver trovato l’accordo per continuare il proprio cammino con la Juventus Women. Per la classe ‘92 si tratterà del terzo anno consecutivo in bianconero.

“Per il terzo anno consecutivo vestiró la maglia Bianconera. -scrive Franco - Contenta e felice di continuare in questa grande società. Ci vediamo a luglio Bianconeri”.