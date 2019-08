La Juventus Women ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Federica Anghileri, classe 2002, nella passata stagione all’Atalanta Mozzanica. La calciatrice giocherà in prestito all’Empoli Ladies in questa stagione.

Today, Federica Anghileri signed for #JuventusWomen. A striker, born in 2002, will play on loan for Empoli | #JuventusWomen, oggi ha firmato Federica Anghileri. L'attaccante, classe 2002, giocherà per una stagione in prestito all'Empoli pic.twitter.com/Hm9JgoHeQS

— Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) 6 agosto 2019