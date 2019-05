Quadruplo rinnovo in casa Juventus Women. Il club bianconero ha infatti annunciato il prolungamento del contratto fino al 2021 di quattro calciatrici. Si tratta di Lisa Boattin, terzino classe ‘97, Vanessa Panzeri, difensore classe 2000, e delle centrocampiste Arianna Caruso, classe ‘99, e Aurora Galli, classe ‘96, tutte protagoniste della doppietta Scudetto-Coppa Italia.

