ufficiale Napoli Femminile, confermato Marino in panchine anche per il prossimo anno

vedi letture

Con una nota ufficiale, il Napoli Femminile comunica di aver confermato, anche per la stagione ventura, mister Giuseppe Marino alla guida della squadra. Il tecnico, artefice della doppia promozione dalla C alla A nelle ultime due stagioni (e già promosso in massima serie con il Napoli Femminile nel 2012) è chiamato dunque a disputare un nuovo campionato di A con la squadra della sua città natale come già avvenne nella stagione 2012-2013 (quando il Napoli Femminile arrivò al quinto posto, miglior risultato di sempre).