ufficiale Napoli Femminile, l'attacco parla inglese: ecco Aqsa Mushtaq

Nuovo rinforzo per il Napoli Femminile: in attacco arriva Aqsa Mushtaq.

Questa la nota del club: "Ventidue anni da compiere il 20 agosto, Aqsa Mushtaq – inglese di Bradford – è arrivata a rinforzare la prima linea del Napoli Femminile. Attaccante esterno di piede mancino, la Mushtaq proviene dalla Lenoir Rhyne University negli States, dove è stata votata nel 2019-2020 come South Atlantic Conference Player of the Year. Nell’ultima stagione ha realizzato 13 reti in 17 partite trascinando la Lenoir Rhyne University alla vittoria della regular season di “Conference”".