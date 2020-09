ufficiale Niente panchina dell'Australia per Morace. Sarà Gustavsson il ct delle Matildas

vedi letture

Non sarà Carolina Morace l’allenatrice dell’Australia femminile a partire dal prossimo gennaio. L’allenatrice italiana era in corsa con Joe Montemurro dell’Arsenal ed Emma Hayers del Chelsea per la panchina della nazionale australe che però a sorpresa è andata allo svedese Tony Gustavsson, ex assistente della ct statunitense Jill Ellis (con cui ha vinto i Mondiali del 2015 e del 2019) ed ex allenatore del Tyerso con cui conquistò anche una finale di Champions League. Per Gustavsson contratto triennale con nel mirino i Giochi Olimpici di Tokyo e Parigi, la Coppa d’Asia e sopratutto la Coppa del Mondo che l’Australia ospiterà assieme alla Nuova Zelanda nel 2023.