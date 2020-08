ufficiale Roma femminile, rinnovo fino al 2023 per Manuela Giugliano

Manuela Giugliano si è legata all'AS Roma fino al 2023. La centrocampista giallorossa ha prolungato di due stagioni il proprio contratto con il Club.

“Ho deciso di rinnovare fino al 2023 perché sto bene, ho trovato una famiglia e spero di restare qui il più a lungo possibile e di portare a casa qualche trofeo con questa maglia”, ha dichiarato la nostra numero 10.

Arrivata alla Roma nell'estate del 2019, Manuela nella sua prima stagione ha collezionato 13 presenze condite due reti e quattro assist.

“Ho cambiato tante squadre in carriera, ma non sono mai riuscita a trovare una stabilità mia. La Roma mi ha voluta fortemente e quando sono scesa dal treno e ho parlato con la Società mi sono sentita subito a casa. Ho trovato una squadra che mi ha accolta facendomi sentire parte integrante del gruppo. Avere un buon rapporto con tutte le compagne è sempre un punto in più per esprimersi al meglio in campo”.