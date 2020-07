ufficiale San Marino Academy, per il centrocampo arriva l'inglese Muya

vedi letture

Altro colpo di valore assoluto per la San Marino Academy di Alain Conte, che a partire dal 20 luglio potrà tornare a lavorare in campo con ragazze e staff per preparare il debutto assoluto nella massima categoria del calcio femminile italiano. Come riferisce il club, arriva un prezioso innesto a centrocampo, l'inglese Karin Muya, reduce dall'esperienza all’Orobica, sua prima volta in Italia.

“Ho scelto San Marino per continuare a misurarmi con la Serie A, ma anche perché mi sento in sintonia con la mentalità dell’allenatore e spirito di squadra. Credo potremo recitare un ruolo importante nel prossimo campionato, le altre squadre non sanno cosa aspettarsi da noi e la condizione di ‘underdog’ potrebbe giocare a nostro favore in un certa misura. Non abbiamo nulla da perdere, ma siamo consapevoli che dovremo combattere settimanalmente per essere rispettate e considerate in questo campionato. Ho una buona visione di gioco, mi piace scambiare con le compagne e costruire trame d’attacco. Inoltre penso di avere una conclusione piuttosto potente, abbinata a un’ottima tecnica di base. A livello caratteriale spero di poter portare alla squadra un contributo in termini di esperienza, fiducia e resistenza. Adoro l’esaltazione del gruppo su cui da sempre si basa il progetto della San Marino Academy, in quanto ritengo importante che un club si basi sul collettivo, alimentando e rinforzando lo spirito di squadra. Non vedo l’ora di lavorare in un contesto simile”, le parole della calciatrice.