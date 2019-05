USA femminile, Rapinoe porterà la protesta anti-Trump ai Mondiali

Una delle stelle della Nazionale USA, e del calcio femminile, Megan Rapinoe è pronta a portare in Francia in occasione della Coppa del Mondo la protesta contro l’amministrazione Donald Trump e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle discriminazioni razziali e le politiche anti immigrazione della Casa Bianca.

La 33enne centrocampista dei Seattle Reign, che già in passato aveva aderito alla campagna di dissenso lanciata dall’ex quarterback dei San Francisco 49ers Colin Kaepernick, inginocchiandosi durante l’esecuzione dell’inno nazionale ha così parlato in un’intervista a Yahoo Sports: “Kaepernick ha ispirato non solo me, ma un’intera nazione e continua a farlo tuttora. Probabilmente non metterò mai la mano sul cuore e non canterò mai più l’inno nazionale. Mi sento una sorta di protesta ambulante. Questi gesti vogliono essere un vaffa a tutte le ineguaglianze e alle cattiverie che questa amministrazione muove contro chi non somiglia a loro”.