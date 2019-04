Mentre va avanti la battaglia delle calciatrici statunitensi nei confronti della Federcalcio per avere lo stesso trattamento dei colleghi uomini, divario che l’USSF vorrebbe legittimare facendo leva sul presunto seguito maggiore del calcio maschile nei confronti di quello femminile, uno sponsor – LUNA Bar, brand dell’azienda produttrice di alimenti biologici Clif Bar – ha deciso di colmare il pay gap versando alle ragazze i 31.250 dollari di differenza rispetto al bonus dei colleghi uomini. Lo riferisce Lfootball.it spiegando che pur trattandosi di un’ottima notizia non fermerà la protesta delle calciatrici che puntano a costringere la Federcalcio Statunitense a pagare la differenza per raggiungere una vera parità salariale, oltre che di trattamento, con i colleghi uomini.